Das Türenwerk Schwering unterstützt Sekundarschüler auf dem Weg zum späteren Broterwerb. Das IHK-Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb" will Wunsch und Wirklichkeit in Einklang bringen. Und die Sekundarschule Hohe Mark will Schüler für die Wirtschaft begeistern. Deshalb haben die Beteiligten eine Vereinbarung unterzeichnet.